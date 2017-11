Pouls d’une vie artistique indépendante à Shanghai 2/2

Idle Beats se produit régulièrement autour de la pratique de la sérigraphie, soucieux de rester dans une dynamique d’ouverture et d’évolution: performances, impression et expérimentation en live ont lieu très fréquemment. Au cours des huit dernières années, le studio a accueilli avec succès plus de cent événements d'impression sérigraphique lors de festivals, foires, vernissages, concerts, et imprimé avec plus d'un demi-million de personnes. Ouvert sur le monde, Idle Beats est en échange constant avec d’autres studios de sérigraphie, ateliers, artistes, en Asie, en Europe et aux États-Unis.



Parmi les projets les plus récents, on peut citer Art Print Asia (Sydney, Australie) et Chinese Spring (Anvers, Belgique), qui ont eu lieu en 2014. En 2015, Idle Beats a lancé un nouveau projet: une série d'expositions de sérigraphie intitulée "Deux villes", pour laquelle des studios ou artistes indépendants issus de deux villes choisies, sont invités à exposer leur production sérigraphique prenant pour thème leur regard sur la ville dont ils proviennent. Chaque exposition revêt ainsi la forme d’un dialogue artistique qui dépasse le simple cadre de la sérigraphie…



La même année, Nini et Gregor, les fondateurs d’Idle Beats, ont également ouvert le IB Print Club, un espace d'impression sérigraphique basé sur la communauté locale, et une boutique dédiée à leur propre création.



Idle Beats - littéralement en français "battements au ralenti" - est représentatif de ce milieu artistique underground effervescent, qui fait doucement mais sûrement battre le cœur de Shanghai.