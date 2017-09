Quand le chocolat devient... rose!

Chocolat rose.mp3 (669.18 Ko)



Appelé "chocolat Ruby" à cause de sa couleur rosée, le chocolat rose est la première innovation chocolatière depuis plus de 80 ans après l'invention du chocolat blanc. Certifié sans OGM, aucun colorant ni conservateur n'entre dans la fabrication de ce nouveau type de chocolat au goût d'agrumes et de fruits rouges, obtenu naturellement à partir du cacao. Élaboré à partir de cabosses de cacao sélectionnées avec soin et suivant un processus d'extraction particulier, le chocolat Ruby, à la texture à la fois crémeuse et légère, permet de laisser libre cours à sa gourmandise tout en restant dans la mouvance actuelle du "bien manger".



Fabriqué par la société suisse Barry Callebaut, numéro un mondial de la transformation de cacao, cette nouvelle gourmandise 100% naturelle, digne d'un Willy Wonka en puissance, a été dévoilée le 5 septembre 2017 à Shanghai. " C’est naturel, c’est coloré, c’est gourmand, il y a un vrai côté plaisir à ce produit tout en gardant l’authenticité du chocolat ”, déclare le PDG de Barry Callebaut, Antoine de Saint-Affrique, au média américain Bloomberg. Une nouveauté qui, en attendant de faire beaucoup d'heureux, ravira de nombreux curieux!