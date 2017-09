Recharger ses appareils électroniques avec des plantes

L’électricité n’a jamais été aussi verte qu’avec les développeurs barcelonais d’Arkyne technologies alias la Bioo Team. En effet, le surplus de molécules rejetées par les racines de la plante lors de sa photosynthèse est récupéré par un générateur d’électricité placé à l’intérieur du pot de fleur.Les feuilles de la plante ont quant à elles le rôle de panneaux solaires et permettent une production d’électricité exponentielle utilisable de jour comme de nuit. Ce produit est également doté d’un système de purification et d’automatisation de l’eau et produit l’énergie nécessaire pour trois recharges complètes de téléphone par jour via un port USB. Le Bioo Lite sera commercialisé en fin d’année 2017, le Bioo Pass Wifi Access est déjà en pré-vente en ligne pour la modique somme de 47 euros.