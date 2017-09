Récolte du raisin anticipée: l'Italie souffre de la sécheresse

Récolte précoce.mp3 (992.65 Ko)



En Lombardie et Friuli, la récolte a commencé vers fin août 2017 avec le pinot et le chardonnay, en Sicile, certains producteurs ont débuté à la fin de juillet, 20 jours plus tôt que d’habitude: bref, la récolte du raisin a été anticipée, en Italie. " Il s’agit de la récolte plus précoce en 10 ans ", commentent les membres du Groupe Agricole Coldiretti, qui a aussi lancé l’alarme sécheresse en Italie, affligée par la forte chaleur au cours de l’été 2017.



Le pays a en fait connu une période de sécheresse parmi les plus importantes de ces dernières années. Et les producteurs de vin ont commencé la récolte de raisin 10 jours plus tôt qu’en 2016, année où l’Italie a produit 5,16 milliards de litres de vin. Selon Coldiretti, cette année la production sera inférieure de 10 ou 15% par rapport à celle de l'an dernier.



Mais c’est la récolte dans les régions de Franciacorta, au nord de la péninsule, qui a signé le début de la saison des récoltes en Italie. Dans ces régions, la qualité des vins pourrait être excellente, grâce aux pluies de juin et juillet qui ont été suivies par la chaleur intense. En Toscane, la forte canicule de fin juillet-début août, avec les perturbations qui ont frappé la région, ont obligé les producteurs de vin à anticiper la récolte du raisin d’environ 10 jours. Et, dans certaines propriétés, en Maremma, la récolte est déjà terminé: c’est le cas des producteurs d’Ampeleia. Au contraire, à Rocca di Montemassi, où les producteurs ont commencé avec le Viogner, la récolte est toujours active, comme à Valdonica et Rocca di Frassinello.