Réouverture de l'Institut suédois à Paris

Gunilla Norén, je vous remercie de m'accueillir dans les coulisses de l'Institut suédois avant sa réouverture. Vous êtes chargée de projet design et responsable de la communication. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces six mois de travaux à l'Institut?

Cela fait donc six mois que nous sommes fermés au public et cela a vraiment été six mois très denses parce que l'Institut qui existe depuis presque 50 ans n'a jamais effectué de travaux de cette ampleur. On a vraiment mis énormément d'énergie et d'efforts là-dedans. J'espère qu'à la réouverture les gens vont vraiment se rendre compte de l'avant et de l'après.



Qui a eu la délicate mission de marier design suédois contemporain et architecture du XVIe siècle? Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'hôtel particulier qui abrite l'Institut suédois date de cette époque.

Oui exactement. C'est TAF Arkitektkontor qui fait partie des studios les plus reconnus en Suède actuellement qui s'en est chargé. Ils sont très primés et très respectés par leurs pairs et par le public. On leur a confié la mission, comme vous dites "la délicate mission" de mettre en valeur aussi bien le patrimoine que le design contemporain suédois.



Pour ceux qui n'ont pas connu l'institut suédois avant les travaux, qu'est-ce qui a changé concrètement?

En fait les travaux ont eu une triple mission. Le premier objectif a été de rendre plus accessibles les locaux. Pour la réouverture, on a franchi la première étape avec la cour, le café, les toilettes pour les personnes à mobilité réduite. Il y a aussi des dispositifs pour les malentendants et les malvoyants. Après on va continuer à rendre d'autres espaces accessibles courant 2018. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif était de repenser les espaces, de profiter de cet aménagement pour voir comment le visiteur pourrait mieux vivre l'espace. On a changé certains locaux clés. Il y a une salle d'exposition qui est devenue le café, le café est devenu salle d'exposition, la réception a complètement changé de place. Je pense que les habitués vont être un peu perdus au début mais on a aussi une nouvelle signalétique qui devrait normalement les aider. A cela s'ajoute la troisième mission qui a été confiée à TAF: donner un profil, du caractère, une personnalité à l'aménagement intérieur avec des meubles. C'est pensé. On sent ce design suédois qui est assez connu. On le sent et on le vit.



La réouverture de l'Institut suédois signe l'ouverture de la saison Swedish Design Moves Paris. Quelles seront les thématiques à l'honneur avec cette programmation?

On souhaite développer une réflexion autour de l'importance du design dans le sens large du terme dans les trois domaines que sont le design, la mode et l'architecture; voir quelle importance le design a dans nos vies quotidiennes et comment il peut vraiment être quelque chose de moteur pour une amélioration. C'est pour cela qu'il y aura des afterworks. On réfléchira sur des questions comme quels textiles pour demain. Il y aura des perspectives françaises et suédoises qui vont être partagées. Autre exemple d'afterwork: on réfléchira à comment dépasser les normes établies dans le design. Pas par rapport à ceux qui font partie du métier - combien de femmes, combien d'hommes - mais plutôt quel que soit son genre, comment créer au-delà des normes, sans reproduire les mêmes formes qui ont été faites depuis des siècles pour un certain type de personnes qui sont devenues la norme. Par exemple dans les voitures, pendant très longtemps, on a effectué les crash-tests avec des mannequins homme. C'est très récent qu'on les fasse aussi avec des modèles femme et enfant. Il s'agit de projeter cette perspective dans le design de tous les jours.



L'Institut suédois organise une journée portes ouvertes le samedi 21octobre. Quel est le programme?

Différentes activités de l'Institut suédois vont être mises à l'honneur. On va découvrir avec les cours d'initiation qu'il existe des cours de suédois. On va rencontrer un résident et ainsi découvrir qu'on a six appartements de résidence pour des chercheurs et artistes suédois. Il va créer un atelier éphémère dans le jardin. Il crée des arches de tradition et le public pourra venir à sa rencontre, parler avec lui, s'il est curieux de savoir ce qu'est un designer suédois, un designer tout court, comment créer des arches... C'est vraiment la possibilité de se rencontrer. Ensuite il y aura aussi des ateliers. Il y en aura un lien avec l'exposition "Next Level Craft" et il y aura aussi des ateliers de dessin pour enfants. Tout est pour petits et grands en fait. L'idée est que cette journée portes ouvertes soit vraiment passée à vivre ensemble. Le fil rouge c'est l'idée de la transmission. Si on a un savoir-faire, il faut le transmettre. Ça peut aussi décrire en partie l'exposition "Next Level Craft" qui bien entendu fait partie des activités à vivre, où on parle de l'importance de la créativité des mains. Dans un monde de plus en plus digitalisé, on a tous besoin d'être créatifs. Après chacun va trouver sa voie mais la créativité des mains peut être une solution pour beaucoup de personnes pour mieux vivre dans cette société qui devient en grande partie très digitale.



Avant de se quitter, que puis-je vous souhaiter pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre?

Que le public vienne découvrir l'Institut suédois et qu'il soit ravi des changements. Que ce lieu continue, voire devienne peut-être plus encore un lieu de vie, de rencontre où différentes perspectives se mélangent et se confondent. Qu'il y ait un vrai débat. Que ça devienne un vrai lieu d'échanges.