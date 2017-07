Roche Bobois: le design français s’implante au Japon

Roche Bobois.mp3 (193.67 Ko)



Le showroom abrite les nouvelles collections, ainsi que quelques-uns de ses produits historiques, dans une architecture contemporaine mêlant béton brut, céramique et verre.



Roche Bobois à Tokyo? Une ouverture d’une grande satisfaction pour Gilles Bonan, Président du Directoire de la maison française. " Elle illustre le rayonnement grandissant de notre marque en Asie et dans le monde ", déclare-t-il. Plus que jamais un axe de développement majeur pour l’enseigne, six nouvelles ouvertures sont programmées en 2017, en Chine, en Corée et au Vietnam. Au-delà des frontières asiatiques, la maison française compte s’étendre dans le monde entier. Avec une vingtaine d’ouvertures programmées, cette année s’annonce particulièrement prolifique pour Roche Bobois confortant sa position de leader international de l’édition et de la distribution de mobilier haut de gamme.



Cette nouvelle s’inscrit dans la lignée des alliances entre la France et le Japon. Hasard du calendrier ou désir ardent de coopération entre les deux pays, Roche Bobois vient tout juste de dévoiler sa collaboration avec le créateur Kenzo Takada. Un trait d’union créatif signant une collection exclusive. Inspiration théâtre Nô, la marque française a revêtit son canapé phare de tissus bardés de couleurs vives. Ambiance céramique du côté des vases en faïence. Des œuvres tournées à la main, décorées de cuivre rouge et de feuilles d’or.