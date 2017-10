Romain Pinsolle sort un album de dandy rock

Romain Pinsolle.mp3 (385.71 Ko)



Romain Pinsolle a tout du beau gosse désinvolte. Le sourire et les répliques. Derrière ses mots à la Gainsbourg, provocants et romantiques, se cache un véritable rockeur. L'album, sorti le 29 septembre 2017, contient 9 titres au charme sûr, aux références multiples qui vont jusqu'à la peinture avec le titre "Bonnard".



Celui qui a débuté dans un groupe se qualifie d’ultimement rock: "Ce projet était composé de débutants. Moi j’aime les guitares qui sonnent. Je suis très extrême; j’écoute du classique, du rock et au milieu la généalogie du rock: le blues, le jazz… La musique actuelle je n’en ai cure même si je pense y contribuer."

Cette passion c’est "Retour vers le futur" et l’écoute de "Johnny be Good" qui l’a fait naître: "J’ai eu un flash et je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie" . Aujourd’hui en solo, Romain a appris à "être chanteur. Avant, je me cachais derrière le groupe. Et c’est très particulier de prendre un micro, de chanter et de toucher les gens" . L'album de Romain Pinsolle s'affirme comme l'un des plus talentueux de la rentrée.