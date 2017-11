Stuttgart, ville la moins stressante du monde

"J'habite à 30 minutes de transport en commun de l'hôtel où je travaille, qui est à l'extérieur du centre près de l'Université. Il n'y a rien autour en dehors des plaines et des routes, et la station de bus est assez éloignée. Il est plus facile pour moi de prendre mon vélo pour me déplacer et c'est plus agréable"

"C'est une ville très étudiante Stuttgart. Les jeunes ont juste envie de faire la fête et pas de se battre ou de voler"

"J'ai 64 ans, cela fait 32 ans que j'habite à Stuttgart car je vivais à Munich pendant ma jeunesse, et je ne me suis jamais senti en danger ici, peut être plus à Munich qui est une plus grande ville"