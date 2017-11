Surfshops indépendants en terre basque

C'est Nicolas Delors qui nous accueille dans son repair shop à Bidart. Pour lui, être indépendant c'est cool: "On peut moduler ses horaires. Pour la vie familial c'est pratique et quand tu es surfeur ça l'est encore plus" . Quand on lui a demandé s'il observait une différence entre le début de son activité et aujourd'hui, ce qu'il en était du marché avec les grosses enseignes qui pointent leurs nez un peu partout, il répond positivement: " Au début je me fabriquais mes propres planches à l'atelier. Juste par plaisir et je faisais mon job de réparateur. Aujourd'hui je shape des planches pour des clients et cette partie a pris 50% de l'activité. Les commandes ont augmenté petit à petit. Ma passion devient mon travail. Jamais je n'aurais imaginé ça huit ans plus tôt en ouvrant cet atelier" .



Nicolas donne aussi des cours de shape à la shaperhouse à Biarritz et nous conseille, si l'envie nous prend de nous lancer dans le business: "Commencer à shaper pour soi et ses potes et entendre leurs critiques. Essayer de s'améliorer constamment. Si tes planches plaisent, le business viendra. C'est un long apprentissage. Mais surtout le faire par passion, c'est beaucoup plus facile" .

A ce sujet la série d'article "Je shape ma planche" des derniers surf-session donne un bon aperçu du job à effectuer pour construire sa première planche fait main.



Si on parle du futur de ce sport, Nicolas a personnellement envie d'essayer de surfer des choses plus "passées" comme le finless, l'alaïa ou des grandes planches de 13 pieds. "Sinon je pense quand-même que les piscines à vagues vont jouer un énorme rôle dans le futur du surf. On verra si ces choses seront bonnes ou mauvaises..."