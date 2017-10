The Blaze, le phénomène électro cinématographique

The Blaze.mp3 (916.12 Ko)



Claque après claque, The Blaze n’a pas fini de nous bluffer et enchaîne avec son dernier clip: "Territory". Une arrivée remarquée sur la toile, qui nous emmène en un clic sous le soleil d’Alger, loin de l’habituel bitume parisien. Ce nouveau clip, c’est l’histoire d’un homme, interprété par Dali Benssalah, qui retourne auprès des siens dans son pays d’origine, l’Algérie. Le jeu d’acteur est juste et l’immersion est profonde. Les plans séquences et les travelings sont à couper le souffle. On ne peut s’empêcher de penser à Audiard ou à Romain Gavras dans l’émotion, la proximité des personnages, son réalisme et son énergie communicative.



Une analyse sociale et sociétale qui délivre une multitude d’émotions, conjuguées à merveille dans un travail visuel et sonore absolument convaincant. Les thèmes abordés sont forts. Le déracinement, la perdition, l’envie de savoir d’où l’on vient. Son rapport à la religion qui ne l’exclut pas de ses proches. Au contraire, l’amour fraternel et familial y est mis a l’honneur. Et puis, il y a ces paradis artificiels qui anesthésient la douleur. En fin de clip, c’est la fureur de vivre qui triomphe. Réconforté dans une paix intérieure, l’animalité du personnage se libère. Il retrouve ses marques. Le voilà chez lui.



The Blaze a d'ailleurs remporté le Film Craft Grand Prix à Cannes pour ce clip. Après la sortie de son EP "Territory" en avril 2017, le jeune duo est déjà promis à un avenir radieux avec un accueil enthousiaste du public. The Blaze apparaîtra également à l’affiche du festival Pitchfork à la Grande Halle de la Villette qui aura lieu du 2 au 4 novembre 2017.