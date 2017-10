Expo Andy Summers.mp3 (761.44 Ko)



Andy Summers a parcouru ce territoire immense et inconnu, fasciné par ses contrastes, humains et géographiques, avec pour seul guide son appareil Leica. Paysages, visages, cordages ou détail d’une main, d’une fleur, un vêtement suspendu, un musicien… chaque portrait est traité en noir et blanc, sous le même format et ne comporte pas de titre. Une façon d’accorder à chaque œuvre une égalité de présence.



Figuration et abstraction se côtoient et jouent avec la douceur et la brutalité qui émanent des photographies. Les contrastes, que renforce le travail en noir et blanc, confèrent une allure graphique au sujet, "calligraphique" comme le précise Anne-Cécile Noique, la directrice de la galerie. On est loin des banals clichés sur la Chine. "The Bones of Chuang Tzu" rassemble ses différences sous l’égide d’une philosophie et emprunte en effet son titre au penseur du IVe siècle avant J-C., Chuang Tzu, père du taoïsme, dont les os n’auraient jamais été retrouvés… Passionné par la spiritualité et notamment le zen, Andy Summers considère ses photos comme des haikus, comme si chaque partie de son environnement signifiait quelque chose d’autre: " De Shanghai au Tibet, "The Bones of Chuang Tzu" reflète ce qui s’est passé ".



Cette exposition a été présentée à Los Angeles en 2016 à la Galerie Leica avec une sélection de tirages différents, et sera bientôt publiée sous forme de livre, qui regroupera les 80 tirages de la série.