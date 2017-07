Trois soirées d'opéra à ne pas manquer

Chronique culturelle 060717.mp3 (846.19 Ko)



C'est à cette occasion que Celso Albelo revient cet été en France pour trois représentations, deux à Orange et une à Montpellier.

Le ténor canarien sera à l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier le 15 juillet 2017 où il interprétera le rôle d'Arturo des "Puritains" de Vincenzo Bellini, le testament musical du compositeur. "I puritani" furent créés le 24 janvier 1835 au Théâtre-Italien de Paris. C'est un rôle qu'il connaît bien, il l'interprète depuis ses débuts, il y a une une bonne dizaine d'années et au cours des saisons, il a perfectionné ce rôle mythique des ténors. Il le considère comme superbe mais difficile et demandant pour cela une concentration particulière. Celso Albelo pense qu'Arturo est la loyauté absolue, par l'amour qu'il voue à sa patrie et à son aimée, ce sont évidemment les caractéristiques des héros romantiques et c'est cette loyauté qui lui permet de vaincre tous les obstacles. Tout ceci plaît à notre ténor et le rôle lui a donné beaucoup de satisfaction depuis qu'il l'incarne. Il se réjouit de le chanter à Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France, c'est la première fois qu'il s'y produit et peu lui importe que ce soit une version de concert. L'Orchestre National Montpellier Occitanie sera placé sous la direction de Jader Bignamini.



Auparavant, on aura pu entendre Celso Albelo aux Chorégies d'Orange les 8 et 11 juillet 2017. Là encore pour lui c'est un début et il l'avoue une grande joie. Il interprétera il Duca di Mantova de "Rigoletto", l'opéra de Giuseppe Verdi créé le 11 mars 1851 au Teatro La Fenice de Venise. Celso Albelo aime ce personnage du duc de Mantoue dont il s'empresse de dire qu'il n'a rien à voir avec lui, même s'il a beaucoup chanté ce rôle dans de nombreux théâtres et qu'il lui a permis d'asseoir sa magnifique carrière. A chaque fois, pour lui, c'est un bonheur de l'affronter et encore plus ces jours-ci à Orange où il aura pour protagonistes Nadine Sierra en Gilda et Leo Nucci en Rigoletto. Cette production de l'opéra de Verdi est mise en scène par Charles Roubaud et Mikko Franck dirigera l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Nul n'ignore que certains soirs le mistral peut souffler fort mais Celso Albelo préfère espérer que les 9 et 11 juillet 2017 il se fera discret. D'ailleurs et il le répète, l'essentiel pour lui est de donner au nombreux public, quelque 9.000 spectateurs, deux soirées inoubliables.



Tout juste quadragénaire, Celso Albelo mène avec bonheur une brillante carrière internationale qui l'a conduit dans les plus illustres maisons d'opéra, Naples, Vienne, New York, Berlin, Monaco, Paris ou Melbourne et naturellement dans celles de son pays natal l'Espagne… Il n'oublie pas non plus celles des Canaries où il vit le jour à Santa Cruz de Tenerife. Il y a dans ces îles un grand amour pour l'opéra, on se souviendra que le grand ténor Alfredo Kraus était natif de Las Palmas de Gran Canaria. Fin juillet, Celso Albelo chantera dans "I Puritani" au Festival de Savonlinna en Finlande puis continuera comme d'habitude avec un agenda fort chargé pour ces prochaines années...