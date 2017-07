Une planète de plastique

Plastique.mp3 (195.71 Ko)



L'étude, publiée mercredi 19 juillet 2017 dans le magazine Science Advances , représente la première tentative de mesure de la production mondiale de plastique depuis les débuts de son développement massif après la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, l'Université de Georgie et de la Sea Education Association ont commencé leurs recherches il y a plus de deux ans, et sont eux-même surpris de l'ampleur de leurs résultats. Plus de 9 milliards de tonnes ont été produites et utilisées, brulées, ou dispersées dans la nature et 91% ne sont pas recyclés.



" Nous savions tous qu'il y avait eu une forte croissance de la production plastique des années 50 à nos jours, mais quantifier réellement le cumul des chiffres de toute la production jamais réalisée a été un choc ", selon Jenna Jambeck de l'Université de Géorgie, spécialiste dans l'étude de déchets plastiques dans l'océan. Une telle production massive en seulement quelques dizaines d'années dans une société qui n'y était pas préparée explique aussi selon elle pourquoi tant de déchets se retrouvent perdus dans les mers.



Cette matière met plus de 400 ans à se dégrader, alors qu'à titre d'exemple, la durée moyenne d'utilisation d'un sac plastique est de seulement 11 minutes. En dépit de ses bénéfices, tels que des coûts de production faible et sa résistance à l'eau, le plastique est aussi un des matériaux produit par l'homme qui a généré le plus de déchets, environ 7 milliards de tonnes depuis ses débuts selon les chercheurs. Seulement 12% sont incinérés et 9% recyclés. Les 79% restants finissent dans des décharges ou dans la nature.



L'étude a estimé qu'entre 5 à 13 millions de tonnes de plastique sont rejetés dans les océans chaque année, et que l'on en trouve dans tous les fonds marins de la planète. " L'accroissement de la production plastique ces 65 dernières années a devancé toute autre production de matériel manufacturé, tel que le papier ", selon le rapport. " Les mêmes propriétés qui rendent le plastique si polyvalent dans de nombreux domaines, comme sa résistance et sa durée de vie, le rende aussi difficile voire impossible à assimiler pour la nature. Sans une stratégie spécifique et des solutions sur mesure pour la gestion des déchets plastiques, l'homme est en train de conduire une expérimentation totalement incontrôlée sur une échelle mondiale, dans laquelle des milliards de tonnes de matériaux vont continuer de s'accumuler dans tous les principaux écosystèmes terrestre et aquatiques de la planète ".



Les chercheurs insistent sur l'importance de trouver de nouvelles solutions dans la gestion du plastique; la réutilisation et le recyclage, substituer de nouveaux matériaux, et la recherche pour transformer les déchets en énergie ou en d'autres substances. Si rien ne change dans notre utilisation du plastique, ils estiment que 12 milliards de déchets seront dans des décharges ou dans la nature d'ici 2050.