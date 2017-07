Vaiteani fait briller la musique d'Océanie

Vaiteani.mp3 (194.69 Ko)



Bouclez vos valises et direction Tahiti avec Vaiteani, le duo formé par la chanteuse Vaiteani Teaniniuraitemoana et le musicien Luc Totterwitz. Leur folk polynésien est un écrin de douceur et de dépaysement à savourer sans modération cet été.



Quelque part dans une vallée du pacifique sud, nichée sous les fougères arborescentes et les bougainvilliers rubiconds, se cache une source magique. Vaiteani, c’est elle, la "source céleste" en polynésien.

Noble, pudique, Vaiteani chante son monde intérieur sur les enluminures de Luc. Deux âmes-cœurs se sont unis et forment un seul et même prénom. A l’unisson, ils créent leurs ballades sur les pulsations du corps et de l’esprit.