Valérie Trierweiler plonge dans le passé de Vienne

"Certains sont persuadés qu'il y a eu une romance entre eux, d'autres pensent que non... Moi, j'ai choisi l'option de la passion. Deux éléments me le font penser, Klimt a peint deux fois Adèle. Or, il refusait de peindre plusieurs fois la même femme. Ensuite, dans un documentaire avant sa mort, la nièce d'Adèle avait confié qu'elle était convaincue qu'il y avait eu une histoire d'amour entre eux"

Portrait célèbre à plusieurs titres, par sa composition d'abord, 138x138cm, ruisselant d'or et d'argent. Adèle, parée d'un superbe collier y apparaît auréolée de mosaïques inspirées de celles de Ravenne où le peintre de la Sécession viennoise avait séjourné. Fille d'un banquier juif de Vienne, elle était née le 9 août 1881. En 1899, elle avait épousé Ferdinand Bloch, grand industriel du sucre, collectionneur et mécène, de 17 ans son aîné. A l'instar de ce qu'il se passait dans les salons de la grande bourgeoisie juive de Vienne, leurs somptueux appartements, celui du 10 Schwindgasse et plus tard du 18 Elisabethstrasse à deux pas de l'Opernring, ont vu défiler tout ce qui comptait alors dans la capitale de l'Autriche-Hongrie, en pleine Apocalypse joyeuse. Représentants de l'architecture, la littérature, la musique, la philosophie, la psychanalyse et acteurs du Burgtheater. Un aperçu qui donne le tournis, Oskar Kokoschka, Gustav et Alma Mahler, Arnold Schoenberg, Richard Strauss, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Stephan Zweig ou Egon Schiele et même Sigmund Freud qui abandonnait parfois son cabinet du 19 Berggasse ou encore le socialiste Karl Renner qui sera président de la IIe République autrichienne en 1945. L'été, les réceptions se poursuivaient au château de Jungfern-Breschan ou Panenské Břežany près de Prague. Adèle sans enfant, menait la vie facile et assez vaine d'une grande bourgeoise qu'un mariage plus ou moins arrangé laissait quelque peu frustrée. Elle avait une sœur Thérèse qui avait épousé l'avocat et violoncelliste amateur Gustav Bloch, frère de Ferdinand. Ce couple avait cinq enfants et une grande partie de la vie de la plus jeune d'entre eux, Maria, est liée à ce tableau. Ils avaient tous emménagé en 1919 dans cet immeuble d'Elisabethstrasse. En 1917, les deux couples décidèrent de s'appeler Bloch-Bauer. Le 24 janvier 1925, Adèle était subitement emportée par une méningite et son époux est décédé le 13 novembre 1945 à Zürich où dépossédé de tous ses biens, il avait pu trouver refuge. Leurs cendres ont été déposées au crématorium du Simmering dans le XIe arrondissement de Vienne. Quant à Klimt, il est mort à 56 ans des suites d'une congestion cérébrale le 6 février 1918 à Vienne et il repose au cimetière du quartier de Hietzing.Avec "Le secret d'Adèle" , Valérie Trierweiler s’est essayée au genre romanesque à partir d'un sujet qui lui tenait à cœur. En août 2016, elle avait en effet écrit pour Paris Match un article consacré au personnage d'Adèle Bloch-Bauer. Pour ce roman de 298 pages, elle dit avoir pu craindre les réactions hostiles du milieu journalistique ou tout simplement parisien mais il n'en a rien été…Il ne s'agit nullement d'une biographie, mais de faire revivre le plus intensément possible cette icône de Vienne. Elle nous dépeint cette grande bourgeoise parfaitement éduquée, la fait s’intéresser à l’actualité nationale et internationale, et particulièrement au sort des réfugiés venus de l’est de l'Empire qu'elle va visiter, plus ou moins à l'insu de son mari. Ou admirer le combat que mènent les suffragettes anglaises malgré les moqueries de Ferdinand. Mais la grande affaire ce sont les deux portraits commandés à Klimt en 1907 et 1912. On ne saura jamais de quelle nature étaient les liens qu'avaient pu nouer Adèle et le peintre, réputé grand amateur de femmes et que ses multiples liaisons avaient rendu père de nombreux enfants… Les longues séances de pose qui se sont répétées favorisant une certaine intimité et Adèle trouvant auprès de cet artiste sans tabou ce que ne lui apportait pas un mari certes fort aimant… Cela restera toujours un mystère mais l'auteur confesse. Elle imagine donc une idylle passionnée qui ne semble pas avoir provoqué de remous dans cette bonne société. Dans ces années-là, Sigmund Freud faisait d'ailleurs paraître "Trois essais sur la théorie sexuelle"…Se rappelant qu'elle a fait des études d'histoire et qu'elle est aussi journaliste, Valérie Trierweiler indique s'être sérieusement plongée dans des textes variés, l'abondante bibliographie figurant en fin d'ouvrage en témoigne. Être allée à Vienne, avoir exploré des archives et cherché dans des bibliothèques, avoir visité de nombreux musées, assisté à des spectacles, arpenté les lieux divers qu'Adèle avait pu fréquenter. Sans aller toutefois jusqu'à s'écrier "Adèle Bloch-Bauer c'est moi"… Naturellement, elle a brodé et pas mal et même assez habilement. Nous promenant avec aisance dans cette période de déclin de l'Autriche-Hongrie du vieil empereur François-Joseph, assaillie par de nouvelles idées, en art comme en politique, et celle de la Première Guerre qui entraîne le démembrement de l'Empire et annonce un XXe siècle tourmenté.Valérie Trierweiler semble même avoir pris plaisir à cette reconstitution somme toute fort crédible. Et comme on dit, tous les ingrédients sont donc réunis pour que le lecteur soit conquis. Cependant, celui qui est assez familier de la Mitteleuropa peut trouver que tout cela reste un peu trop conventionnel et ne lui apporte pas ce qu'il aimerait encore apprendre de cette époque extraordinaire. Les autres, ceux que le nom seul de Vienne fait fantasmer, ceux qui rêvent d'y aller, ceux qui après un bref passage brûlent d'y retourner, trouveront dans "Le secret d'Adèle" une irrésistible invitation au voyage. Et surtout en 2018, quand Vienne célébrera par de multiples expositions, le centenaire de la mort de quatre illustres personnalités de cette période exceptionnelle, Egon Schiele, Otto Wagner, Koloman Moser et Gustav Klimt.