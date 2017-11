Visite de l'Abbaye de Fontevraud

L’Abbaye Royale de Fontevraud, située dans le département du Maine-et-Loire, dispose d’un site et d’une histoire exceptionnels. Forte de son histoire et de son patrimoine de valeur, elle accueille le public tous les jours de l’année dans les bâtiments et les jardins, que ce soit pour de simples visites ou des événements particuliers comme l'exposition une sur Richard Cœur de Lion.



Après la fermeture du centre pénitencier en 1963 qu'accueillait l'abbaye, la majorité des baraquements édifiés, ateliers et dortoirs ont disparus. L’Abbaye Royale a retrouvé alors ses jardins, même si ceux situés au cœur du cloître demandent encore à être aménagés. Sur les 14 hectares, près de 10 sont propices au plaisir de la balade, à pieds ou à vélo.



Deux parcours de visite sont jalonnés de neuf à 17 étapes à découvrir en 1h30-2h00 ou 2h30-3h00. Lors de la visite, nous avons eu la possibilité de contempler différentes salles (capitulaire, du trésor), le réfectoire, les cuisines romanes ainsi que la façade de l’église abbatiale en passant par la cour de l’Écrou ou encore la cave de l’abbesse.



Concerts, spectacles, performances et installations artistiques, expositions, conférences… Fontevraud est un lieu ouvert sur le monde et la création. Sa programmation pluridisciplinaire comprend également de nombreuses résidences d’artistes. La musique, la danse, les arts visuels y sont largement représentés tout au long de l’année.



Situé au cœur de l’Abbaye Royale, un hôtel dispose de 54 chambres aménagées dans un ancien prieuré. Lorsque la nuit tombe, l’Abbaye ouvre ses portes pour une visite nocturne, où le silence et la tranquillité sont rois. Le restaurant respecte l’esprit de l’hôtel et des lieux grâce à un design épuré et une ambiance intimiste.