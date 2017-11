Zoom sur le krav maga

Avant d'assister au cours, il est important de planter le décor. Le krav maga, littéralement "combat rapproché", est une méthode d'auto-défense israélienne. Fondée par un certain Imi Lichtenfeld, elle combine des techniques provenant de divers sports (boxe, lutte, etc). Le krav maga est simple et efficace: il a été adopté par toutes les forces armées israéliennes, certaines unités de police américaine, agents du FBI, gendarmes du GIGN et le RAID.



Ce sport est très physique et complet puisqu'il comporte deux parties. La première est basée sur la self-défense, les techniques enseignées doivent permettre à ceux qui y sont initiés de se défendre contre une attaque, éviter les blessures et de venir à bout d'un assaillant. La seconde est la pratique du combat au corps à corps, c'est une phase plus avancée qui enseigne comment neutraliser rapidement et efficacement un adversaire.



Ceinture noire 5e draga de krav maga, Gilles Hassine, fondateur de l'Association strasbourgeoise de krav maga, enseigne son art depuis 1997. Dans la salle, les profils sont très différents: des sportifs âgés de 14 à 50 ans, allant du niveau débutant à la ceinture noire. Ils attendent les instructions en tenue et en gants de boxe. Dès le début du cours, Gilles prévient: " Le krav maga est du combat de rue, il n'y pas de règles. Le but est de vous apprendre à vous défendre en cas d'agression. Tous les coups sont permis ". Durant l'échauffement, tout y passe: tours de salle au pas de course, pompes, abdominaux. Les corps suent, les muscles chauffent. Ensuite, pas de quartier. Le cours du jour porte sur les gestes techniques à adopter en cas d'agression au couteau (porter un coup de pied bien placé, désarmer l'adversaire). Tout un programme!