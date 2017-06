Carnet rose au zoo de Lunaret à Montpellier

Le 23 mai 2017 y avait lieu une naissance exceptionnelle et attendue depuis longtemps, celle d'un poussin casoar à casque. Naissance assez rare en captivité. Sa mère "Warlpiri", née au zoo de Alphen aux Pays Bas en 2007, était arrivée à Montpellier en 2008 et son choix s'est porté sur un des deux mâles de son âge "Mankurpa" né lui à Madrid. Le personnel du parc zoologique quant à lui s'est réjoui de cette première naissance à Montpellier. Le casoar Casuarius casuarius de la famille des Casuariidae, espèce en voie de disparition, mesure de 1m50 à 1m80, pèse jusqu'à 75 kg et sa course peut atteindre 50 km/h, ses pattes sont puissantes, et l’un des doigts est pourvu d'une griffe très développée qui peut être dangereuse. L'appellation "à casque" désigne une sorte de casque corné qui orne leur tête. On le trouve dans plusieurs îles d’Océanie, en Nouvelle Guinée et au nord-est de l’Australie. Il est classé sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature.

Les casoars qui sont de trois sortes, Casuarius bennetti casoar de Bennett, Casuarius casuarius casoar à casque et Casuarius unappendiculatus casoar unicaronculé, appartiennent aux ratites. Groupe qui comprend également les autruches, les nandous, les émeus et les kiwis. Ces gros oiseaux dépourvus de bréchet ne peuvent voler.