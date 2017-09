Décès de Károly Makk

Mercredi 30 août 2017, l’Académie hongroise Széchenyi des Arts et Lettres annonçait que le réalisateur Károly Makk était mort à Budapest à près de 92 ans. Il était né le 22 décembre 1925 à Berettyóújfalu, à l’est de la Hongrie. En 1971, au Festival de Cannes, il avait reçu le Prix du jury et une mention spéciale - Un certain regard pour son film "Amour (Szerelem)", magnifique et terrible évocation de la Hongrie communiste à l’époque de Mátyás Rákosi, d'après deux nouvelles autobiographiques de Tibor Déry. "Celui à qui l’on doit le plus beau film du cinéma hongrois s’en est allé. Il n’a pas cherché à construire une œuvre personnelle mais s’est appliqué à faire fructifier ses idées dans un genre défini" , selon l’hebdomadaire hongrois HVG. Plusieurs autres films étaient venus confirmer l'audience internationale de Makk. En particulier "Un autre regard (Egymásra nézve)", pour lequel Jadwiga Jankowska-Cieslak obtint le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 1982.

Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma hongrois, "Amour" reparut à Cannes en 2016 dans le cadre de Sélection Cannes Classics, le film de Károly Makk était projeté à l'Institut hongrois de Paris le jeudi 10 novembre 2016 à 20h et devait ressortir en salles à Budapest à partir du 21 décembre 2016. Quelques semaines plus tard, il était à l'affiche de plusieurs salles parisiennes.

L’œuvre a inspiré "Love", opéra en un acte, chanté en hongrois, avec des surtitres hongrois et anglais donné à l’Opéra de Budapest à la fin de 2016. Judit Varga, née le 12 janvier 1979 à Györ, avait remporté le concours de l'Opéra de Budapest qui avait commandé une œuvre inspirée de ce film.