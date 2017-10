Des moustaches et un bouc insolites Dans le cadre de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, qui se tient à Paris du 19 au 22 octobre 2017, a eu lieu chez Sotheby's la vente aux enchères de la collection de l'Américain Arthur Brandt. Constituée d’œuvres dada et surréalistes, de Man Ray, Picabia, Duchamp, Salvador Dalí, Max Ernst et Yves Tanguy notamment. Et parmi elles, une des versions de la "Joconde" moustachue et pourvue d’un bouc, de Marcel Duchamp, appelée "L.H.O.O.Q.". Cet allographe est à prononcer à haute voix!



Il faut remarquer que lors de cette vente de plus de cent œuvres, qui a totalisé 3,9 millions d'euros, frais compris, l’estimation la plus élevée, entre 700.000 et un million d'euros, n’a pas trouvé acquéreur. Il s’agissait de "Intervention d'une femme au moyen d'une machine", réalisation de Francis Picabia en 1915. Pour le reste de ce qui était présenté, selon la maison d'enchères, 70% des lots ont dépassé leur estimation haute.

Arthur Brandt a commencé sa collection en 1955 après sa rencontre avec Marcel Duchamp, lors d’une partie d’échecs. Le jeune mathématicien passionné de ce jeu se préparait à entrer à l'école de médecine et se promenait dans le parc de Washington Square au sud de Manhattan. Colette Dehalle

Retour à la liste des brèves