Deux parents très éloignés se retrouvent

Le 26 juillet 2017, S.A.S. Albert II de Monaco arrivait à Uzès venant de Bordeaux où il avait passé la journée. Il a assisté à 22h au concert des 47e "Nuits musicales d'Uzès" qui ont lieu cette année du 18 au 30 juillet. Jacques de Crussol, 17e duc d’Uzès, premier pair de France, avait invité le prince de Monaco. Les deux hommes sont de très lointains parents.

Le 17 janvier 1696, au château de Versailles, en présence et avec le consentement du roi Louis XIV, était signé le contrat de mariage entre Jean-Charles de Crussol, premier duc et pair de France, 7e duc d'Uzès et Anne Hippolythe de Grimaldi, fille de Louis Ier, prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France, chevalier des ordres du roi. Assistaient aussi à la cérémonie de nombreux membres de la famille royale, le prince Antoine de Grimaldi, duc de Valentinois, frère d'Anne Hippolythe et futur Antoine Ier à partir du 2 janvier 1701, ainsi que l'abbé de Monaco, fils cadet de Louis Ier et futur archevêque de Besançon. À l'occasion de ce mariage, la ville d'Uzès envoya une députation à Paris pour féliciter le duc et la duchesse, offrir à la mariée une somme de 100 livres et manifester toute sa satisfaction. Le bonheur ne fut que de courte durée puisque la malheureuse duchesse d'Uzès mourut des suites de ses couches le 23 juillet 1700, à l'âge de 33 ans. Les deux jumelles qu'elle avait mises au monde décédèrent très vite elles aussi.

Le jeudi 27 juillet 2017, le Prince Albert II guidé par le duc d'Uzès parcourut les rues de cette magnifique cité historique du Gard. Il a également été reçu par le maire Jean-Luc Chapon qui lui a remis la médaille de la ville.