Easyjet s'installe à Vienne

La célèbre compagnie cost créée le 20 octobre 1995 et basée à Luton, près de Londres, vient d'annoncer avoir obtenu son certificat de transporteur aérien en Autriche, avec l'établissement de sa nouvelle filiale à Vienne. Ce qui lui permettra de voler à travers l'Europe et sous le statut de vol intérieur au sein de l'Union européenne après le Brexit. Selon Carolyn McCall, directrice générale, "Un seul avion est enregistré pour l'instant" , et "Un long travail d'une année nous reste à accomplir pour enregistrer les 99 avions restants." C'est le résultat d'un travail de 15 mois, exactement depuis août 2016. Carolyn McCall a affirmé qu'aucun des 6.000 emplois britanniques ne serait transféré en Autriche à l'occasion de la création de cette filiale appelée EasyJet Europe. Le groupe a annoncé une révision à la hausse de sa prévision de bénéfices avant impôt pour l'année 2017. Il envisage un bénéfice compris entre 380 millions de livres, soit 429,7 millions d'euros et 420 millions de livres ou 474,9 millions d'euros, contre un peu moins de 367 millions actuellement. Le chiffre d'affaires du trimestre du 1er avril au 30 juin 2017 a augmenté de 16% à 1,39 milliard de livres, soit 1,57 milliard d'euros.

Après sept ans de bons et loyaux services, Carolyn McCall quittera la compagnie pour diriger le groupe britannique de télévision ITV dès janvier 2018. On parle pour l'instant de Moya Green comme administratrice non exécutive. Elle a rejoint le conseil d'administration le 19 juillet au lieu du 1er septembre 2017. L'administrateur Keith Hamil, qui devait prendre sa retraite au 31 juillet 2017, reste au sein du conseil jusqu'à la fin de l'année en principe. Aucune date n'a été avancée pour la nomination effective d'un successeur à Carolyn McCall.