Itinéraire macabre pour Eva Perón

Il y a 65 ans, le 26 juillet 1952, María Eva Duarte Perón, épouse du président argentin Juan Domingo Perón, s'éteignait. Un mois de deuil national fut décrété et la Confederación General del Trabajo décida un arrêt de travail de trois jours. Eva Perón n'avait que 33 ans, elle était née le 7 mai 1919, et un cancer avait triomphé de celle qui depuis six ans avait conquis le cœur des Argentins, enfin celui des classes populaires. Car la classe aisée ne l'avait jamais vraiment portée dans le sien… Le 15 octobre précédent, elle avait publié son livre testament qui allait devenir après sa mort le livre de lecture des écoles.

Son corps fut transporté au Palais du Congrès pour y recevoir les hommages officiels avant d'être embaumé et exposé à la CGT. Mais un coup d’État renversa Perón et le cadavre disparut et ne reparut que 14 ans plus tard. Il fut enlevé sur ordre du dictateur Aramburu et tourna longtemps à bord d'une camionnette dans les rues de Buenos Aires. Le 23 avril 1957, le cercueil fut embarqué sur le Conte Biancamano pour Gênes et sous le nom de María Maggi de Magistris, Evita Perón fut enterrée au grand cimetière de Milan. En 1970, le corps d'Eva Perón fut exhumé et à Madrid, l'ambassadeur d'Argentine en Espagne le remit à Perón, alors en exil. Le corps était en bon état et en le voyant, Juan Perón, âgé de 74 ans, fondit en larmes "no está muerta, sólo está durmiendo (elle n'est pas morte, elle n'est qu'endormie)" . En 1972, il revint au pouvoir en Argentine, mais le corps d'Evita resta à Madrid. Le 1er juillet 1974 Perón meurt et sa troisième épouse Isabel devient présidente… Le corps d'Aramburu est échangé contre celui d'Evita le 17 novembre. La population le reçut avec ferveur. On devait construire un mausolée destiné à recevoir les restes des deux époux. Finalement, après le coup d’État de 1976, le corps d'Eva fit remis à sa famille, elle l'enterra au cimetière de la Recoleta de Buenos Aires à quatre mètres et demi de profondeur...