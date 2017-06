Juan Carlos Ier à nouveau couronné

Cette fois, c'est par le prix Diálogo qui lui a été remis le mercredi 14 juin 2017, à l’occasion du 40e anniversaire de l’instauration de la démocratie en Espagne. Diálogo est une association d'amitié franco-espagnole déclarée d’utilité publique qui a pour but de rapprocher la France et l'Espagne dans les domaines culturel, scientifique, informatif, économique. Elle reçoit depuis longtemps le soutien d'un très grand nombre d’entreprises françaises, BNP Paribas, Carrefour, EDF, Air France, Airbus, Axa, ou Saint Gobain, et organise régulièrement des activités à caractère économique, social et culturel. Le siège en est à Madrid près du parc du Retiro et du musée du Prado.

L’association a donc décidé de remettre ce prix au roi Don Juan Carlos Ier, il avait été président d’honneur de Diálogo de sa fondation en 1983 jusqu’en 2014. Il a toujours agi pour le rapprochement des relations hispano-françaises. En 1976, la France avait été le premier pays qu'il avait visité après avoir été proclamé roi d’Espagne le 22 novembre 1975. Il a ensuite effectué plusieurs visites officielles en France en 1995, 1996 et 2006. Il faut rappeler que l’Espagne doit beaucoup à son monarque qui a abdiqué le 18 juin 2014. C’est grâce à lui et à la transformation démocratique mise en place que l’Espagne a rejoint l’Union Européenne.

Le mercredi 14 juin au soir, Diálogo organisait donc un dîner avec des représentants officiels de la communauté française dont évidemment S.E. Yves Saint Geours, ambassadeur de France en Espagne, mais aussi des anciens ministres, des chefs d’entreprises français et espagnols. Dans son discours, le roi a rappelé que la France était pour l’Espagne "une terre d’asile et de référence démocratique" et "la France était une référence admirée et un exemple à suivre" . Il a aussi indiqué qu'il avait toujours rencontré en France un accueil chaleureux et de qualité.