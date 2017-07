L'Espagne honore ses bars

L'Espagne est le pays du monde qui compte le plus grand nombre de bars par habitant, trois pour 1.000 habitants à travers le pays.

Cela méritait d'être célébré et il y a une quinzaine de jours on a inauguré un monument qui leur est dédié. Il se trouve à San Bartolomé de Tirajana, sur l'île de la Grande Canarie, tout simplement parce que c'est la ville de plus de 50.000 habitants qui a la plus forte densité de bars en Espagne. Cela n'a rien d'étonnant, c'est une station balnéaire et l'on sait que les bars sont nombreux dans les endroits touristiques, sur les côtes principalement. Mais les bars n'existent pas que dans les lieux touristiques, en Espagne c'est une sorte d'institution. Dans ce pays les gens préfèrent se retrouver dans un bar ou un restaurant contrairement à la France, où l'on se reçoit plus facilement à la maison.

Le monument de San Bartolomé de Tirajana est une statue représentant un client accoudé à un comptoir qui tient naturellement un verre à la main. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités locales et régionales, des représentants de la fédération espagnole de l’hôtellerie et de la restauration mais aussi de représentants de Coca Cola. Cette dernière marque présente en effet une étude statistique sur les bars et voit en tout événement une possibilité de publicité. José Carlos Cruz, directeur commercial de Coca Cola Espagne a déclaré à cette occasion "En Espagne, la famille, c’est très important. Et pour moi, les bars sont une extension de la famille. C’est pour cela qu'on a voulu faire quelque chose pour symboliser notre reconnaissance envers les bars et les personnes qui y travaillent" .

Ce secteur emploie de manière stable 1,7 million de personnes et représente plus de 7,4% du PIB.