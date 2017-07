La Xylella fastidiosa revient

Le sud de l'Espagne est inquiet. Il faut dire qu'il y a de quoi, on a détecté la présence de cette bactérie dans une plantation d'amandiers d'Alicante. Ce qui risque de constituer une menace pour les exploitations d'arbres du voisinage. On a repéré la Xylella fastidiosa en 2013 dans les Pouilles au sud de l'Italie, où elle a asséché quelque 2.000 oliviers, en effet la bactérie bloque la circulation de la sève. On l'a rebaptisée "l'Ebola de l'olivier" . Elle peut affecter d'autres cultures, orangers, citronniers, amandiers ou même vigne.

Partie de Corse, on la retrouve aux Baléares en 2016, elle devait donc logiquement arriver sur le continent. José Vicente Andreu, responsable du syndicat agricole Asaja à Orihuela, craint pour sa production écologique: "Il va être difficile de contrôler l'évolution de l'infection, car le vecteur semble être un insecte qui voyage en avion et arrive avec les touristes" .

L'Andalousie est recouverte d'oliviers et l'on doit se souvenir que l'Espagne produit à elle seule la moitié de l'huile d'olive mondiale. C'est pourquoi la bactérie pourrait causer d'irréparables ravages aux quelque 300 millions d'arbres cultivés. José Manuel Bajo Prado qui reste confiant déclare au conseil de dénomination d'origine de Baena, près de Cordoue: "En Californie ou dans les plantations de café du Brésil, la bactérie semble cohabiter depuis deux siècles avec l'agriculture. Il faut apprendre à connaître l'ennemi et être vigilant, mais pas tomber dans le catastrophisme" .

Dans la plantation de Guadalest, près d'Alicante, tous les végétaux ont été arrachés dans un rayon de 100m autour de l'amandier infecté, pour respecter les protocoles de Bruxelles. Des indemnisations sont prévues et doivent inciter les exploitants à révéler s'il y a des arbres atteints.