La dyslexie en question

Dans le cadre du Festival du Livre de Mouans-Sartoux qui se tient du 6 au 8 octobre 2017, signalons que Félicitas Guillot y présente son cinquième ouvrage jeunesse, comme les précédents consacré à un sujet délicat. Cette universitaire déjà bien connue de nos lecteurs, chercheur et traducteur, évoque cette fois d’une manière ludique la dyslexie, après avoir parlé sur le même ton de la mort ou du divorce.

Rico, un bouledogue anglais, vit le quotidien de Paul, un enfant dyslexique. Ensemble, avec Élise, la maman de Paul, ils surmonteront bien des difficultés avec perspicacité et dans la bonne humeur! Grâce à cet entourage aimant et drôle, Paul se projettera dans un avenir prometteur.

Félicitas Guillot qui s’intéresse beaucoup aux problèmes de la jeunesse, aimerait que les enfants "dys" ne soient plus perçus de la même façon et qu’ils s’acceptent tels qu’ils sont. L’ouvrage qui paraîtra en septembre 2018 aux Éditions Omnis, est illustré par Kristian, dessinateur de presse, ainsi que plasticien. Il est préfacé par le psychologue Alain Percivalle du Pôle Anesthésie Réanimation Urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Hôpital Pasteur 2.