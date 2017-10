La viande de substitution a de beaux jours devant elle

La Chine vient de signer un accord de 300 millions de dollars avec des entreprises israéliennes de haute technologie qui créent de la viande en laboratoire. Ceci dans le cadre des efforts qu’elle fait pour adopter des technologies réduisant la pollution. Les entreprises israéliennes SuperMeat, Future Meat Technologies et Meat the Future sont trois des huit entreprises qui dans le monde fabriquent de la viande à partir de cellules animales. Le marché chinois est énorme, le pays a importé l’équivalent de plus de 10 milliards de dollars de viande en 2016, selon le Centre du commerce international. Avec la modernisation du pays et l’amélioration du niveau de vie, la consommation de viande a augmenté. Pour Bruce Friedrich, responsable du Good Food Institute, qui soutient les alternatives à la viande, "c’est une opportunité de marché colossale" . En outre, cet accord a tout pour plaire aux écologistes. Ils pourraient le considérer comme une étape vers la réduction des gaz à effet de serre que l’élevage des animaux provoque. À l’échelle mondiale, l’élevage est responsable de 14,5% de la pollution par ces gaz.

La Chine a déjà annoncé un plan visant à réduire de moitié la consommation de viande locale. Récemment, le journal de la science et de la technologie, publié par l’État, a fait paraître un article préconisant la consommation de viande produite en laboratoire comme moyen sûr et respectueux pour l’environnement. De nombreux groupes de défense des droits des animaux accueillent favorablement le développement de la viande de laboratoire comme une alternative à l’abattage d’animaux. Mais certains végétaliens s’opposent à toute utilisation de tissu animal et attendent une alternative totalement exempte de viandes animales.