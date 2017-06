La vie est un long fleuve tranquille

On se souvient du film de ce nom réalisé par Étienne Chatiliez et sorti en 1988. On y assistait à l'échange de deux enfants à leur naissance et à toutes les conséquences que cela peut entraîner. En Autriche, une affaire semblable s'est déroulée à Graz. Une clinique de la ville jugée responsable d'un échange de bébés il y a 26 ans, a été condamnée à payer 90.000€ à la famille Grünwald qui avait porté plainte. Ces dommages et intérêts ont été versés à chacun des deux parents et à Doris, la jeune fille qu'ils avaient élevée. Ils avaient lancé une procédure civile en 2015 contre la clinique qui va maintenant faire appel. L'établissement a également été condamné à payer la procédure légale d'adoption que les ont dû accomplir.

A 22 ans, Doris avait découvert lors d'une prise de sang destinée à un don que son groupe sanguin était O positif, et non A négatif comme cela avait toujours été indiqué depuis sa naissance. Des tests médicaux et ADN avaient alors confirmé qu'elle n'était pas la fille génétique de la mère qui l'a élevée. Environ 200 petites filles seraient nées à la même période. Les tests pratiqués n'ont pas permis de découvrir la véritable mère de Doris. Ce qui n'a pas empêché la justice de considérer que l'échange n'avait pu avoir lieu que dans les premières heures de la vie du nourrisson. La clinique conteste et va faire appel du jugement.



En France, une affaire semblable avait eu lieu à Cannes en 1994. Les filles de deux familles ont été échangées alors qu'elle étaient dans la même couveuse d'une clinique de la ville. La justice leur a accordé en 2015 près de 2 millions d'euros en réparation du préjudice subi.