La voyante catalane est-elle la fille de Salvador Dalí?

Pilar Abel, âgée de 61 ans, soutient qu'elle est la fille du célèbre peintre décédé le 23 janvier 1989 à Figueras. Il était né Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech dans cette même localité de la Costa Brava le 11 mai 1904 et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne l'avait fait marquis de Dalí de Púbol le 24 juillet 1982.

Voilà de nombreuses années que Pilar Abel demande que sa requête devant la justice soit enfin prise en considération. Il semble qu'elle ait fini par être entendue puisque la justice espagnole a ordonné l'exhumation des restes du peintre en vue d'un prélèvement d'ADN. Le tribunal indique: "L'étude de l'ADN du cadavre du peintre est nécessaire car il n'existe pas d'autres restes biologiques ni personnels pour effectuer une comparaison" .

Pilar Abel est née en 1956 dans une clinique de Figueras, fruit selon ses dires de la liaison clandestine que Dalí et sa mère avaient entretenue lorsque cette dernière travaillait à Portlligat où le peintre avait une résidence, devenue depuis 1997 musée Fondation Gala-Salvador Dalí. Pilar Abel a déclaré sur une chaîne catalane en mars 2015 que sa grand-mère lui aurait révélé "Je sais que tu n'es pas la fille de mon fils, je sais que ton père est un grand peintre". Et elle ajoutait "Elle m'avait dit le nom: Dalí" .

Les parties ont 20 jours ouvrables pour contester la décision et la Fondation Salvador Dalí, qui gère et protège le patrimoine laissé par le peintre, a déjà fait savoir qu'elle déposerait un recours contre cette procédure civile.

On peut penser que Pilar Abel n'ignore pas l'étendue de la fortune laissée par celui qu'elle imagine être son père ni les revenus annuels qui parviennent à la Fondation et dont elle pourrait avoir sa part...