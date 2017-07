Le plus beau bébé est mort Il s'est éteint à Paris, à l'âge de 92 ans le 23 juin 2017 selon un avis publié par les Amitiés de la Résistance. Et il a été inhumé lundi 26 juin au cimetière parisien du Père-Lachaise. Né le 28 novembre 1924 à Paris, d'un père roumain et d'une mère polonaise, Maurice Obréjan avait été le premier lauréat du concours "Bébé Cadum". Ce qui lui avait valu le titre de plus beau bébé de France. Il était d'ailleurs resté le parrain d'honneur de cette élection organisée chaque année par la célèbre marque de cosmétique.

Beaucoup plus tard, à 17 ans, il fut résistant et juif français, il fut déchu de sa nationalité. Arrêté en 1942, il fut déporté avec toute sa famille et avait été le seul rescapé. Cet ancien directeur commercial fut décoré plusieurs fois pour ses actes de résistance. En 2010, il révélait: "Mes parents m'ont inscrit car tout le monde disait que j'étais un beau bébé. La chance a fait le reste. Même en déportation, mes compagnons d'infortune m'appelaient "Bébé Cadum". Malgré les circonstances, j'étais la star…" .

Maurice Obréjan a raconté son itinéraire dans "Un homme trois fois français" paru en mars 2005 aux éditions du Petit Pavé.



La marque Cadum fut créée en 1907, elle doit son appellation au nom latinisé de l'huile de cade qui entre dans la composition des produits qu'elle commercialise. Le savon Cadum apparaît en 1912. C'est à partir de cette année-là qu'on verra l'affiche du bébé sur tous les murs de France. Elle est due au peintre Arsène-Marie Le Feuvre qui s'était inspiré de photos d'un album de famille. Le Bébé Cadum devient alors presqu'un mythe et l'expression a longtemps désigné un beau bébé éclatant de santé. Quant à la société Cadum, de cession en rachat elle a terminé le 26 avril 2012 dans l'escarcelle de l'Oréal pour le prix de 200 millions d'euros. Colette Dehalle

