Les universités sont aussi notées

On parle régulièrement du classement de Shanghai ou Academic Ranking of World Universities qui rend compte chaque année du rang obtenu par les principales universités mondiales. Ce classement a commencé en 2003 avec des chercheurs de l'université Jiao-tong de Shanghai. Ils ont délégué à l’Academic Ranking of World Universities, ARWU, le soin de réunir les données requises. Six critères principaux sont retenus, dont le nombre de publications dans les revues scientifiques ou le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline. Le classement de 2017 vient de paraître et les établissements nord-américains dominent encore le classement.

On remarque 16 établissements parmi les 20 premiers et 48 dans les 100 premiers. Harvard reste à la première place, devant Stanford. La première université européenne, Cambridge, progresse d’une place par rapport à 2016, en conséquence Berkeley passe de la 3e place à la 5e. Le MIT est la 4e.

En Europe, Zurich se maintient à la 19e place, ainsi que Copenhague à la 30e. L’université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI, 1e française, est classée 40e, suivie par l’université de Paris-Sud, à la 41e place, soit une progression de cinq places. L’École normale supérieure, à la 69e place est la 3e française figurant parmi les 100 premières.

Au-delà du 100e rang on compte par tranches de 100 et l'on peut avoir quelques surprises. L'Université Aix-Marseille se situe entre la 101e et la 150e place. Celle de Montpellier se classe entre la 201e et la 300e place. Et l’École polytechnique entre la 401e et la 500e place...