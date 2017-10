Restitution de deux tableaux à l’Autriche

"Paysage avec Mercure et Argus" peint en 1550 par le Flamand Lucas Gassel et "Paysage de forêt avec animaux" datant du XVIIe siècle et signé du Hollandais Roeland Savery, ont officiellement mais aussi symboliquement rejoint mardi 24 octobre 2017 les riches collections du Kunsthistorisches Museum de Vienne. En vertu d’une convention signée avec la ville de Strasbourg. En effet, ils resteront exposés dans cette ville. Les deux tableaux avaient été volés par les nazis dans les collections autrichiennes après l'Anschluss, en mars 1938. Ensuite, ils avaient été exposés à la Chancellerie à Berlin. Après la guerre, l'Autriche avait cru qu’ils avaient disparu. On ne sait cependant pas comment ils sont arrivés dans les collections du Musée des Beaux-arts de Strasbourg. Joëlle Pijaudier-Cabot, directrice des musées de Strasbourg déclare: "On a un flou absolu sur le moment de l'entrée de ces œuvres dans les collections strasbourgeoises" .

En 2009, des experts autrichiens avaient retrouvé les deux tableaux dans un catalogue des collections nordiques des musées de Strasbourg. Les autorités autrichiennes ont alors contacté la ville. Et Erika Bernhard, consul général d'Autriche à Strasbourg précise: "Pour les experts, c'était une catastrophe d'avoir perdu de si beaux tableaux. Mais finalement, en 2009, ils ont été retrouvés à la joie des experts autrichiens" .