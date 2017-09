Un dos d'âne liquide

Ce dispositif est né en Espagne. Il s’agit d’un ralentisseur qui s'adapte à la vitesse de passage des véhicules. Conçu par la société Badennova, il a la particularité d'être rempli d'un liquide dont les particules se durcissent lors de l'impact. Dans la réalité, plus un véhicule passe vite, plus le ralentisseur est dur. Quant à ceux qui respectent la limitation indiquée, ils ne rencontrent pas d'obstacle. Ce système vient après le BIV, Badén Inteligente de Velocidad, mexicain. Le ralentisseur espagnol s'installe directement sur le sol en une quinzaine de minutes. Pour l’instant, le dispositif est essentiellement disponible pour des applications en intérieur, comme les parkings couverts par exemple. Il est déjà en service à Villanueva de Tapia, localité espagnole de la province de Malaga et suscite l’intérêt de l’Allemagne et d’Israël. Il faut cependant reconnaître que ce système qui existe depuis 2010, n'a pas vraiment trouvé preneur. Sa structure empêche une utilisation en extérieur en raison des conditions climatiques qui pourraient le détériorer et voir ainsi le fluide s'évacuer. On fait le même constat à propos des risques d'incivilité de la part des conducteurs qui pourraient très bien le percer volontairement pour le rendre inopérant. C’est dommage, car ce dispositif pourrait être moins inconfortable que les dos d’âne et autres gendarmes couchés qui jalonnent les routes.