Un peintre qui peut encore choquer

Le 31 octobre 1918 s’éteignait à Vienne le peintre Egon Schiele. A 28 ans, il était victime de la grippe espagnole. L’Autriche s’apprête à célébrer le centenaire de cette mort avec une grande rétrospective qui commencera le 23 février 2018 au Leopold Museum de Vienne, institution qui possède une importante collection des œuvres de l’artiste. Ce qui donne lieu à une grande campagne de la part de l'Office du tourisme. Des affiches représentant des reproductions des peintures de Schiele, notamment "L’Homme assis nu" datant de 1910 et "Fille aux bas orange" réalisé en 1914, devaient être apposées tant en Autriche qu’en Allemagne ou en Angleterre, à Londres, Hambourg et Cologne. Mais au dernier moment, les responsables anglais et allemands des lieux où devaient être apposées ces affiches ont été choqués par ce qu’elles montraient... On ne les a donc pas présentées. Ce qui a amené l’Autriche à s'en tirer avec humour et un sens aigu de la publicité. On a recouvert d’un bandeau les parties jugées litigieuses, il y est écrit: "Désolé! Ces toiles ont 100 ans mais c'est encore trop scandaleux? Pour tout voir, rendez-vous à Vienne" ...

De nombreux musées de la capitale autrichienne célébreront en 2018 trois autres figures éminentes de la modernité viennoise décédées en 1918, Gustav Klimt, Koloman Moser et Otto Wagner.