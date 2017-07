Un prêt fabuleux

Le collectionneur américano-cubain Roberto Polo a décidé de céder pour 15 ans un ensemble d'œuvres contemporaines estimé à plus de 40 millions d'euros. Emiliano Garcia-Page, président de la région Castille-La Manche, indique lors d'une conférence de presse qu'elles seront exposées à Tolède puis à Cuenca. Et le porte-parole de ce même gouvernement régional précise que ce sera à partir de 2018. Ce gouvernement s'est d'ailleurs engagé à financer la restauration du couvent Santa Fe de Tolède et des Archives locales de Cuenca où seront exposées les œuvres.

Parmi ces 7.000 œuvres figurent celles d'artistes tels que Max Ernst, Henri-Edmond Cross, Laszlo Moholy-Nagy ou Karl Schmidt-Rottluff notamment. Roberto Polo avoue: "J'ai toujours prêté des œuvres et au final, quand elles ont été bien conservées, valorisées et respectées, j'ai toujours fini par les donner" . Emiliano Garcia-Page pense que ce prêt est "l'opération culturelle la plus importante qu'ait réalisée le pays" depuis l'acquisition par l'Espagne en 1993 de la collection exposée au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. Et ce prêt pourra être prolongé, et peut-être même se transformer en une donation. Avant de rejoindre l'Espagne, la collection aura été exposée en septembre 2017 au Musée Pouchkine de Moscou et plus tard à l'Hermitage de Saint-Petersbourg.

Roberto Polo est né à La Havane le 20 août 1951 mais fut élevé aux États-Unis, il réside actuellement à Bruxelles où il possède une galerie depuis 2012 dans le quartier du Sablon, 550m2 dédiés à l'art contemporain. Il confie: "Je vais avoir 66 ans en août et dans 15 ans, il ne me restera plus que quelques années" . Et il ajoute vouloir mourir "les mains vides" sans "rien emporter dans la tombe" .