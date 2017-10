Une cueillette des pois qui n’est pas de tout repos

Ces derniers temps, deux hommes âgés s’affrontaient au tribunal de grande instance de Paris. Jean-Jacques Bauer, 87 ans, dernier petit-fils vivant de Simon Bauer, collectionneur qui avait fait fortune dans la chaussure. Il avait été dépouillé en 1943 de ses 93 tableaux de maîtres par le Commissariat aux questions juives. Et l’Américain Bruce Toll, 74 ans, grand amateur d’art. Le grief "La cueillette des pois", une gouache peinte en 1887 par l’impressionniste Camille Pissarro et l’une des œuvres prises à Simon Bauer. Lequel avait échappé à la déportation grâce à une grève des cheminots. A sa mort, en 1947, seule une petite partie de ses œuvres avait pu être récupérée. Début 2017, la famille Bauer apprenait que "La cueillette" était exposée à Paris, au musée Marmottan, prêtée par le couple Toll, dans le cadre de l’exposition Camille Pissarro "Le premier des impressionnistes" qui s’est tenue du 23 février au 16 juillet 2017. Les Toll, qui avaient acquis l’œuvre lors d’une vente aux enchères chez Christie’s à New York, ignoraient qu’elle était le produit d’une spoliation.

Le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le placement sous séquestre de l’œuvre, le temps de trancher le litige. Elle a été conservée au musée Marmottan jusqu’à la fin de l’exposition, puis à l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie. Les descendants de Simon Bauer avaient jusqu’au 14 juillet pour assigner les époux Toll. Ceux-ci ont fait appel du placement sous séquestre, précisant que l’audience était prévue le 5 décembre devant la cour d’appel de Paris. Pour revendiquer la propriété de l’œuvre, les Bauer invoquent une ordonnance de 1945 déclarant nuls les actes de spoliation.