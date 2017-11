Une femme de poids

Pesant 490 kg, cette Argentine de 32 ans a dû être conduite à l’hôpital et pour la faire sortir de chez elle les pompiers ont abattu les murs de son domicile. Pour son transport, si l’on en croit le quotidien Clarín, on l’avait laissée sur son lit installé sur un camion pourvu d’une sorte de grue, du service de la Sécurité civile. Isabella habite à Rosario dans la province de Santa Fe, à quelque 340 km au nord de Buenos Aires. Cette malheureuse femme vit prostrée depuis de nombreuses années, son corps est presque complètement insensible et ses jambes sont couvertes de tumeurs, conséquence de son extrême obésité. Isabella révèle qu’elle a toujours été grosse, qu’elle a dû abandonner l’école du fait de la discrimination dont elle était l’objet. Ce qui ne l’a pas empêchée de reprendre plus tard des études "pour devenir quelqu’un dans la vie", mais ce ne fut pas possible. "Je veux être soignée et vivre" , supplia-t-elle avant d’entrer à l’hôpital provincial de Rosario. Il y a huit ans elle pesait 130 kg puis son père mourut et ce fut la dépression...