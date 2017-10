Une tortue luth échouée en Espagne

Une gigantesque tortue luth, Dermochelys coriacea, de deux mètres de long et pesant 700 kg, a été retrouvée morte sur la plage de Calella, dans la province de Barcelone, fin septembre 2017. L’animal était déjà mort quand il s’est échoué sur le rivage. Il a été chargé dans un camion-benne et transféré à l’université autonome de Barcelone pour y subir une autopsie. En effet, il est assez rare de trouver cette espèce en Méditerranée même si elle fréquente tous les océans. La tortue luth préfère les eaux plus chaudes, celles de l’Amérique du Sud par exemple. Cependant, ce n’est pas un cas isolé, quelques jours plus tôt un autre spécimen avait été trouvé sur la même côte et en juillet 2017, une luth de 1m65 de long pour 350 kg s’était échouée sur une plage du Bassin d’Arcachon.

Ces animaux sont en danger. Du fait des côtes fortement urbanisées, une tortue sur deux ingère du plastique malgré elle. Le braconnage les menace au point qu’elles sont placées sur la liste rouge de l’IUCN, International Union for Conservation of Nature ou Union internationale pour la conservation de la nature. Et un danger supplémentaire les guette, la médecine traditionnelle chinoise considère que leur carapace aurait des vertus particulières…