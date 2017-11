Une vente historique

Le 14 novembre 2017, il y avait foule à Genève dans le hall de l'hôtel Four Seasons Les Bergues, au bord du lac. A 18h30, dans une salle comble, Christie’s commence l'une des plus prestigieuses ventes de joyaux de l'année. Plus de 200 lots, des pierres d’exception, des parures signées de grands noms tels Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels. Et parmi ces pièces extraordinaires le "Grand Mazarin". Selon François Curiel, président de Christie's pour l'Europe et l'Asie, "ce diamant est un témoin unique de l'histoire de France" . Lorsque le cardinal Mazarin meurt le 9 mars 1661, il le lègue par testament à Louis XIV et il fait alors partie des Joyaux de la Couronne de France, il y restera pendant 250 ans. C'est une pierre de 19,07 carats, rose clair. Et François Curiel d’ajouter: "Au cours de ses 250 ans au sein du trésor français, il a illuminé les joyaux de quatre rois, quatre reines, deux empereurs et deux impératrices, à commencer par le Roi Soleil" . Cette pierre extraite des anciennes mines de Golconde, en Inde, dans l’état actuel du Telangana, passera par la suite de Napoléon à Louis XVIII, puis à Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. Elle sera mise aux enchères lors de la célèbre vente des Bijoux de la Couronne qui eut lieu dans la salle des États au Louvre, en neuf séances, du 12 au 23 mai 1887. Frédéric Boucheron l'acquiert et la revend au Baron von Derwies. Elle finit chez un collectionneur privé. On ne la revoit que lors d'une exposition au Musée du Louvre en 1962.

A Genève, le "Grand Mazarin" a été vendu 14,4 millions de francs suisses, soit quelque 12,3 millions d'euros, doublant son estimation basse qui était de six millions de francs suisses.