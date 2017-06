Vente de lettres d’Albert Einstein

Le mardi 20 juin 2017, à Jérusalem, huit lettres du célèbre physicien traitant de la théorie quantique, de celle de la relativité et émaillées de réflexions sur Dieu, la physique et Israël, ont été vendues aux enchères pour quelque 200.000$, soit environ 189.000€. La maison d’enchères Winners a indiqué qu'elles provenaient du patrimoine de la veuve défunte de David Bohm, le physicien américano-britannique. La plupart d'entre elles lui étaient d'ailleurs adressées. Les huit missives, écrites en anglais entre 1951 et 1954, sont signées de la main d’Albert Einstein et comprennent pour certaines des annotations manuscrites. Dans la lettre qui a atteint le plus prix le plus élevé, 84.000$, Einstein indique que "si Dieu a créé le monde, son principal souci n’était certainement pas de nous le rendre compréhensible facilement" . Dans une autre, vendue 50.400$, il discute du lien établi par Bohm entre la théorie quantique et celle de la relativité et écrit: "Je dois avouer que je ne suis pas en mesure de deviner comment une telle unification pourrait être atteinte" . La lettre dactylographiée comporte une équation ajoutée à la main d'une écriture soignée. Une autre de 1954 évoque la possibilité pour Bohm de s’installer en Israël, fondé depuis six ans. Einstein, estimait que ce n’était pas le moment de prendre une telle décision. "Israël est intellectuellement vivant et intéressant, mais a des possibilités très réduites et d’y aller avec l’intention de repartir à la première occasion serait regrettable" , précisait-il même.

David Bohm avait travaillé avec Einstein à l’Université de Princeton mais avait dû quitter les États-Unis pour fuir le maccarthysme, il obtint alors un poste de professeur de physique à l'Université de São Paulo.