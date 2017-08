Gâteau fromage blanc.mp3 (674.08 Ko)



Depuis plusieurs années, le cheesecake a du succès. De nombreuses recettes circulent sur Internet: au citron, au chocolat, à la cannelle, à la cerise, au caramel beurre salé...



Si vous êtes un amateur de ce dessert, vous aimerez forcément le gâteau au fromage blanc "traditionnel". Plus léger et plus mousseux que le cheesecake, il peut être accompagné lui aussi de toutes sortes de coulis, confitures, crèmes...

Ce dessert est notamment adapté à tous ceux qui surveillent leur ligne. Dans ce cas, optez pour du fromage blanc à 0% de matières grasses et remplacez le sucre par l'édulcorant de votre choix.



Découvrez la recette en audio ci-dessus!