L’université de Tours, unique en son (non) genre

Qu’en pensent les étudiants de François Rabelais? La majorité des jeunes interrogés se disent "fiers d’étudier dans une faculté qui reconnait les droits de tous" . Le "concept d’identité" souvent mis en avant par ces derniers est primordial. "Il est important de savoir qui on est, que les autres le sachent aussi" , confie Julie, étudiante en sociologie.



Cependant, quelques doutes ou interrogations apparaissent. "Mais, toilettes neutres ou mixtes, quelle différence? On ne s’est pas battu justement contre la mixité des sanitaires?" , se demande Thibault inscrit en psychologie. "Ajouter un logo, c’est marquer clairement la différence entre eux et nous" , affirme Louise. "Changer le nom sur la carte d’étudiant, oui, et nous on peut mettre notre surnom? Si c’est comme ça qu’on se fait appeler? , s’amuse Lucas.



Si la décision de l’université est saluée et encouragée par la population estudiantine tourangelle, elle est source de débat. Qu’est-ce que la neutralité? Peut-on vraiment être "neutre"? Pour Carine par exemple ce n’est pas possible, ["on est soit une fille soit un garçon"]i. Sophie quant à elle souligne le fait que le terme "neutre" renvoie à l’idée d’un abandon des genres.



Les discussions vont bon train et les étudiants, curieux, attendent avec impatience l’ouverture des premières toilettes non genrées. Ils comptent bien les utiliser et militer en faveur de leurs camarades transsexuels. Et comme le rappelle Concetta Penutta, même si cette mesure ne concerne qu’une infime partie des étudiants, elle est essentielle pour leur construction identitaire. Ils doivent réaliser leurs études dans les meilleures conditions possibles.



Une affaire de "non genre" à suivre de près!