Les viennoiseries françaises ne comptent pas pour du beurre!

De la pâte feuilletée levée et deux petites barres de chocolat, voici la seconde viennoiserie la plus consommée en France. Pain au chocolat? Chocolatine? Il s’agit d’un débat qui continue de passionner un grand nombre d’internautes. Sur un site dédié , chacun peut donner son avis. Les divers arguments affluent du côté des pro-pains au chocolat et des pro-chocolatines.Alors qui a raison? Qui a tort? Aucun des deux clans! En effet, il s’agirait simplement d’une différence d'appellation d’ordre régionale. Ainsi, le Sud-Ouest de la France utilise plus volontiers le terme de chocolatine (tout comme les Canadiens) alors que le reste du territoire emploie le plus souvent la dénomination de pain au chocolat.Mais certains des arguments exposés par les forumeurs donnent à réfléchir…L’expression pain au chocolat est celle qui est retenue dans les écoles de pâtisserie. Il s’agit donc du terme attesté par les professionnels. Il existe le pain aux raisins et le pain au lait, il est donc logique de parler de pain au chocolat.Comme toutes les autres viennoiseries, la chocolatine est originaire d’Autriche (Vienne). À la base, il s’agit d’un croissant au chocolat, le schokoladencroissant. Si l’on traduit le terme shokoladen en français, on obtient le mot chocolatine et il semblerait que ce soit ce terme qui ait été retenu tout d’abord en France.En pâtisserie, le pain est une pâte à brioche ou une pâte à pain au lait (la baguette viennoise, le pain aux raisins, etc...). Avec sa pâte feuilletée, le pain au chocolat est donc plus proche du croissant. D’ailleurs, en Autriche, le pain au chocolat correspond au schokoladebrot qui est un cake au chocolat.Mais finalement, ne serait-ce pas plus logique de parler de croissant au chocolat? Comme indiqué précédemment, c'est ainsi que les anglophones et les germanophones nomment la viennoiserie française: the chocolate croissant et le schokoladencroissant.Fruits, chocolat, pistache, crème pâtissière, pâte à tartiner à la noisette... Finalement, les pâtisseries françaises permettent toutes les fantaisies. Chaque jour, elles sont réinventées par un grand nombre de boulangers. Mais les classiques comme le croissant au beurre et le pain au chocolat ou la chocolatine sont indétrônables, aussi bien en France que dans les autres pays du monde!