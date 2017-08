Trois recettes avec de la macaronade sucrée

Le nougat de Tours est une spécialité tourangelle qui n'est pas... du nougat! On le rapproche de la friandise de Montélimar car la recette propose des blancs d’œuf montés en neige et des fruits confits.

Le fond de tarte (une pâte sucrée) est garni avec de la confiture d'abricot.



Contrairement au caprice berrichon et au fénétra, le nougat de Tours est une pâtisserie reconnue, très vendue dans les pâtisseries tourangelles et revendiquée par la confrérie du véritable nougat de Tours. La recette aurait été créée par Charles Barrier (célèbre restaurateur tourangeau) en 1865.