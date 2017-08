"Eleanor Rigby", deux pages de musique qui valent leur pesant d’or

"influence extérieure"

20.000 livres sterling, soit environ 22.000 euros. Telle va être la mise à prix de départ pour la vente aux enchères de cette partition du tube planétaire des Fab Four, sorti en 1966. Il est fort probable que les enchères s'envolent pour cette véritable pièce de musée pour les collectionneurs avertis et fans du groupe des quatre garçons dans le vent. La partition de deux pages, manuscrite, comporte en effet des annotations de George Martin, le producteur des Beatles, concernant notamment l’accompagnement instrumental composé de quatre violons, deux altos et deux violoncelles; ainsi que la signature de Paul McCartney.Si ce dernier déclare avoir inventé le nom de l'héroïne solitaire de la chanson éponyme, il n’est pas impossible comme il l’avouera par la suite dans l’ouvrage "Beatles Anthology" , qu’il ait été inspiré par une. Eleanor Rigby est en effet le nom d'une femme enterrée dans un cimetière de Liverpool qu'il traversait avec son comparse John Lennon lorsqu'ils se rendaient par un raccourci à leur studio d'enregistrement. Le hasard veut que le certificat de propriété de la pierre tombale et une petite bible datant de 1899 toutes deux au nom d'Eleanor Rigby soient également à vendre aux enchères au même moment. Avis aux collectionneurs!