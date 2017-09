Emmy Awards 2017: HBO se taille la part du lion

HBO.mp3 (196.33 Ko)



Si cette 69e édition a particulièrement mis en lumière la série "La servante écarlate", du site web de vidéo à la demande Hulu, en lui décernant, entre autres, les prix de la meilleure série dramatique, et de la meilleure actrice dans une série dramatique pour la talentueuse Élisabeth Moss, ce sont néanmoins les séries de la chaîne HBO qui ont fini par rafler la majorité des 10 statuettes les plus prisées de la compétition.



Effectivement, une fois de plus la série "Veep" a été récompensée en remportant les Emmy de la meilleure série comique, et de la meilleure actrice dans une série comique pour Julia Louis-Dreyfus.

De plus, la chaîne a cartonné avec ses mini-séries. Rize Ahmed a remporté le prix du meilleur acteur dans "The Night Of", et la série "Big Little Lies" a particulièrement marqué la soirée en recevant plusieurs statuettes dont celle de la meilleure mini-série et celle de la meilleure actrice décernée à Nicole Kidman pour son impressionnante interprétation de Celeste Wright.



Rappelons qu’en 2016 les séries d’HBO, "Game of Thrones" et "Veep" avaient marqué les esprits. Elles entraient dans l’histoire de la télévision, "Game of Thrones" décrochant 3 statuettes pour atteindre un record de 38 prix au total depuis sa création et Julia Louis-Dreyfus repartait déjà pour la sixième fois de sa carrière avec la récompense de la meilleure actrice dans une série comique, battant elle aussi un record.