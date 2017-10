Harvey Weinstein: l’affaire qui fait sortir Hollywood de sa torpeur

Weinstein.mp3 (171.43 Ko)



On assiste actuellement à la chute d’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood, longtemps vu comme intouchable. Trois femmes, dont l'actrice Asia Argento, accusent même le cofondateur du studio Miramax, de viol. Le conseil d'administration de sa maison de production, The Weinstein Company, l’a licencié peu après l’affaire. Tout Hollywood se dit écœuré de l’affaire, comme découvrant un secret qui ‘en avait jamais été un, et des agissements loin d’être des cas isolés. Léa Seydoux insiste sur cette culture de l’abus dans son témoignage dans The Guardian, " dans ce milieu, des réalisateurs abusent de leur pouvoir. Ils sont très influents. Avec Harvey, c'était physique. Mais avec d'autres, il y a les mots" .



Dans le New Yorker, on apprend l’omerta d’Hollywood autour de Weinstein qui lui a toujours permis de continuer sa carrière. Le producteur, avec l’aide de ses avocats et de son équipe de relations publiques, a manœuvré depuis des décennies pour que rien ne soit rendu public sur les cas de harcèlement et d’agressions. Huit victimes auraient accepté un règlement financier. D’anciens employés parlent d’une " une culture de la complicité " dans les entreprises dirigées par Weinstein. " De nombreuses personnes étaient parfaitement au courant de son comportement mais soit en étaient complice, soit elles fermaient les yeux" .