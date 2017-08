L'Univers Wes Anderson: une explosion de couleurs qu'on retrouve aux quatre coins du monde

Les films de Wes Anderson sont des mixes de styles et d'époques qui s'adressent à tous y compris à la jeune génération. Cette communication passe par l'intégration de tendances actuelles comme le choix des couleurs pastel, un habillage très hipster et des filtres qui nous rappellent ceux d'Instagram. On peut aller encore plus loin dans l'analyse en disant que les couleurs choisies peuvent dénoncer la condition du monde actuel. Ceci passe par un dégradé de couleurs allant d'un rose angélique et rassurant à un noir obscurci et vide. Une métaphore plausible de l'actualité et de l'époque dans laquelle on vit. Le rédacteur en chef du magazine Apartamento, Marco Velardi, décrit Wes Anderson comme étant un décorateur d'intérieur. En effet, la place donnée à la décoration intérieure dans son cinéma permet de mieux cerner les personnages et les situations. Des décors réalistes toujours à deux doigts de basculer dans le fantastique.