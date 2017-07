Le temple du Paris branché ferme ses portes

Colette Paris.mp3 (178.16 Ko)



"Toutes les bonnes choses ont une fin. Après vingt années exceptionnelles. (...) Colette Roussaux arrive à l'âge où il est temps de prendre son temps; or, Colette ne peut exister sans Colette" , a écrit l'enseigne sur les réseaux sociaux.



La boutique emblématique du 213 rue Saint-Honoré a également annoncé être en négociations pour la reprise de son emplacement avec la maison Saint Laurent, ce qui pourrait " représenter une très belle opportunité pour les salariés ", selon la direction du magasin.



Colette, qui s’est fait connaître pour sa sélection de produits pointue alliant beauté, fournitures, musique, mode, jouets et même boisson, et ses nombreux événements en magasin, a été fondée en mars 1997 par Colette Rousseau et sa fille, Sarah Andelman. Le concept-store avait célébré ses 20 ans en mars 2017 lors d’une fête des plus branchées au musée des Arts décoratifs.



Les trois étages du site accueillaient aussi régulièrement des expositions temporaires d’art, des espaces littéraires et un bar à eaux, et ont générés en 2016 un revenu de 28 millions d’euros. " Toutes les bonnes choses ont une fin ", a ajouté l’enseigne, qui a permis à de nombreux jeunes créateurs de se faire connaitre, tel que Raf Simons ou Proenza Schouler. En avant-garde de la scène streetwear également pour ses collaborations avec de nombreuses marques de baskets, le succès du magasin a d’ailleurs été tel qu’il a fait grimper le prix de l’immobilier à ses alentours. Karl Lagarfeld avait déclaré au magazine Business of fashion en 2016: " C’est le seul magasin où je vais car ils ont ce que personne d’autre n’a ", triste nouvelle donc pour le célèbre directeur artistique de la maison Chanel.



Élu " magasin le plus branché au monde " par le magazine Forbes en 2015, Colette préfère aujourd’hui quitter le monde de la mode au sommet de sa gloire et par la grande porte sans revendre son nom.